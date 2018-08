MILANO – Show di Christian Vieri su Cristiano Ronaldo e Ronaldo “Il Fenomeno”. L’ex attaccante, tra le altre, di Juventus e Inter è stato intervistato in esclusiva da Dazn e ha detto la sua sull’arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A e sul paragone tra lui e Ronaldo Luís Nazário de Lima [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

“E’ arrivato in Italia a 33 anni e dicono che è vecchio, che non farà mai i gol delle scorse stagioni, ma rosicano tutti perché la Juventus ha tirato fuori 100 pappardelle, l’ha comprato e ha preso il numero uno”.”Hai preso il numero uno – prosegue Vieri – l’hai portato in Italia ma vorrai essere contento o no? Invece rosicano tutti”.

“La Juve ha tirato fuori 100 pappardelle e ha preso una macchina da gol. Il portoghese è come il Fenomeno” “Il Fenomeno all’Inter era devastante, faceva impazzire e faceva gol tutte le domeniche. Ronaldo il portoghese è la stessa roba, ha segnato più di 600 gol: fa 50 gol all’anno, rovesciate, sinistro, destro. È una macchina da gol”.