MILANO – Bobo Vieri non ha parlato di calcio solamente nelle dirette Instagram con i suoi ex compagni di squadra ma anche ai microfoni del Corriere della Sera.

Per Vieri, il centravanti più forte del mondo è Haaland del Borussia Dortmund.

Secondo l’ex centravanti dell’Inter, Haaland verrà venduto presto per una cifra record di 300 milioni di euro.

Poi Vieri ha speso parole di elogio anche per la Nazionale Italiana di calcio che a suo avviso gioca veramente bene in questo momento.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Vieri a corriere.it.

“Era tanto tempo che non vedevo giocare così bene l’Italia, l’ho detto anche a Mancini.

Esalta le qualità dei giocatori, vede i giovani e non ha paura a lanciarli senza trascurare qualche vecchietto se lo merita”.

“Ciro Immobile è maturato e sta facendo tanti gol, ora però deve fare uno scatto in avanti con la maglia azzurra e non lo dico per criticarlo.

Il Gallo Belotti è uno tosto, ma da uno con le sue qualità mi aspetto 20 gol a stagione”.

“Haaland è il più forte di tutti e ha fatto bene a scegliere il Borussia Dortmund, la società migliore per valorizzare i ragazzi.

Tra un paio d’anni se ne andrà in una grandissima squadra per 200 o forse 300 milioni di euro”.