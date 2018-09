Viktoria Plzen-Cska Mosca 2-2, highlights Champions League: Vlasic pareggia i conti

PLZEN (REPUBBLICA CECA) – Viktoria Plzen e Cska Mosca 2-2 (2-0) in una partita del gruppo G di Champions League. I gol nel primo tempo, al 29′ e 41′, di Krmencik, nel secondo tempo al 4′ di Chalov e al 50′ di Vlasic.

Viktoria Plzen e Cska Mosca hanno debuttato in questa edizione della Champions League con un pareggio che permette loro di portarsi al secondo posto nel girone alle spalle della capolista Real Madrid. Viktoria Plzen e Cska Mosca hanno così sfruttato il passo falso della Roma al Bernabeu per mettersi in corsa per il secondo posto, ultimo utile per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Partita bella e ricca di emozioni. Il Viktoria Plzen ha sfruttato l’effetto casa per portarsi a sorpresa sul 2-0. Decisiva nel primo tempo la doppietta del bomber Krmencik. Nella ripresa il Cska Mosca ha reagito al doppio svantaggio ed è riuscito ad impattare il match. Sono andati a segno Chalov al 4′ e Vlasic al 50′. Dopo una giornata, la classifica recita così: Real Madrid 3, Viktoria Plzen e Cska Mosca 1, Roma 0.

Gli highlights di Viktoria Plzen-Cska Mosca 2-2