Viktoria Plzen-Inter, dove vedere la partita di Champions League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Seconda giornata della fase a gironi della Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo la sconfitta in casa contro il Bayern alla prima giornata, i nerazzurri si ritrovano a dover vincere per sperare nel passaggio del turno. L’avversario, il più modesto del girone, è il Viktoria Plzen, reduce dalla sconfitta per 5-1 contro il Barcellona. La squadra cieca, nella sua storia, non ha mai affrontato i nerazzurri. Viktoria Plzen-Inter dove vederla.

Viktoria Plzen-Inter, orario e dove vederla in diretta streaming

Alla seconda giornata della fase a gironi della Champions League, l’Inter affronta il Viktoria Plzen. La partita si gioca alla Doosan Area di Plzen, fischio d’inizio alle 18:45. E’ possibile vedere la partita in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il match sarà inoltre disponibile in diretta streaming su Infinity + per gli abbonati. E’ possibile vedere la partita dei nerazzurri anche in streaming su SkyGo e tramite il servizio streaming di Sky NOW.

Viktoria Plzen-Inter: le probabili formazioni

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.