ROMA – Viktorija Mihajlovic ha deciso di scrivere un libro per raccontare come la sua famiglia ha affrontato la malattia del papà.

Il libro si intitola ‘Sinisa, mio padre‘ ed è uscito per Sperling&Kupfer il 19 maggio.

Per Viktorija scrivere questo libro è stato terapeutico, una maniera efficace per sfogare la sua preoccupazione per la malattia del papà.

A pochi giorni dall’uscita di questo libro, Viktorija è stata intervistata da Doriano Rabotti per ilrestodelcarlino.it.

Riportiamo di seguito, alcune dichiarazioni rilasciate dalla figlia dell’allenatore del Bologna.