MILANO – Andrea Petagna nuovamente al centro del gossip. Il colpo di mercato del Napoli ha terminato la sua relazione sentimentale con la bellissima modella brasiliana Michelle Sander ma, stando a radio gossip, si sarebbe già abbondantemente consolato con Viktorija Mihajlovic, una delle meravigliose figlie del tecnico del Bologna Sinisa.

Viktorija Mihajlovic: “Andrea Petagna? Al momento siamo solamente amici ma in futuro chissà…”.

Andrea Petagna e Viktorija Mihajlovic sono stati beccati mentre passeggiavano, in atteggiamenti affettuosi, per le vie del centro di Milano. Sull’argomento, si è pronunciata sui social la figlia del tecnico del Bologna: “Al momento ci stiamo frequentando come amici, in futuro chissà”. Petagna, invece, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. In questo momento, il suo unico pensiero è la salvezza della Spal prima di trasferirsi al Napoli la prossima estate.

Di recente, Viktorija si è raccontata nel corso di una intervista rilasciata a Verissimo: “Da piccolina quando mi chiedevano di cosa avessi paura, rispondevo ‘che mio papà si ammali’. Quando poi questa cosa è successa, non ricordo che reazione ho avuto, ho solamente pensato che si stava avverando l’incubo che avevo fin da bambina.

Volevamo ringraziare tutti perché abbiamo ricevuto un’ondata d’affetto e calore che ci ha aiutato tantissimo. Abbiamo fatto anche amicizia in ospedale con ragazzi della nostra età e con bambini malati. E’ una malattia bruttissima, ma insieme riusciremo a farcela. Non arrendetevi mai”.