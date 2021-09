Villarreal-Atalanta streaming o diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). La partita di Champions League tra Villarreal e Atalanta si disputerà il 14 settembre 2021 alle ore 21:00. Riportiamo di seguito, tutte le informazioni del caso su diretta streaming o tv. Infatti ci saranno più opzioni per seguirla live.

Villarreal-Atalanta, dove seguire la partita in diretta tv

La partita di calcio tra il Villarreal, fresco vincitore dell’Europa League, e l’Atalanta, squadra di Serie A, sarà visibile sia in diretta tv che in streaming. Partiamo dalla diretta tv e diciamo subito che per vederla è necessario essere abbonati a Sky Sport. La sfida sarà visibile per gli abbonati Sky e più precisamente sui canali Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Villarreal-Atalanta, come e dove vedere la partita in diretta streaming

Ma come avviene sempre per le partite trasmesse da Sky Sport, non c’è solamente la diretta tv ma anche la diretta streaming. La sfida Villarreal-Atalanta sarà quindi visibile in diretta streaming sia su NOW che su SkyGo. Ma c’è anche un’altra opzione per vedere questa partita della fase a gironi di Champions League in diretta streaming, ovvero l’app Infinity+ . Ricordiamo che si tratta del debutto stagionale dell’Atalanta in questa competizione europea.