Vinales licenziato dalla Yamaha: nel Gp di Stiria aveva danneggiato volontariamente la moto

Vinales è stato licenziato dalla Yamaha. La separazione tra pilota spagnolo e casa giapponese è ufficiale e, a quanto dice la stessa Yamaha, anche consensuale. Vinales aveva danneggiato volontariamente il motore del suo bolide dopo il Gp di Stiria di MotoGp. Per questo era stato sospeso.

Vinales licenziato dalla Yamaha: è ufficiale

Yamaha e Maverick Vinales hanno deciso di “comune accordo di anticipare la loro separazione”. Ponendo fine con effetto immediato alla loro precedente intesa di concludere il contratto alla fine del 2021. Lo rende noto la casa giapponese in un comunicato.

I rapporti si erano deteriorati dopo il Gran premio di MotoGp di Stiria: Vinales era stato sospeso dal successivo Gp d’Austria con l’accusa di aver commesso azioni “che potrebbero aver potenzialmente causato un danno significativo al motore della sua Yzr-M1”, con il rischio di provocare “gravi rischi” per sé e “forse anche per tutti gli altri protagonisti impegnati nella gara”.

Il comunicato di Yamaha su Vincale

“Purtroppo al Gp della Stiria la gara non è finita bene”, dice Lin Jarvis, direttore della Yamaha, secondo il quale “la separazione anticipata consentirà al pilota di essere libero di seguire la sua futura strada e al team di concentrare i propri sforzi nelle restanti gare della stagione 2021 con un altro pilota, ancora da determinare”.

Jarvis esprime poi la “sincera gratitudine della Yamaha a Maverick. Yamaha continuerà a custodire i bei ricordi e ad apprezzare il lavoro svolto da entrambe le parti nei 4 anni e mezzo trascorsi insieme che ci hanno portato 8 vittorie in gara, 24 podi e due terzi posti nella classifica generale dei piloti 2017 e 2019. Auguriamo a Maverick il meglio per i suoi impegni futuri”.

“Sono profondamente grato a Yamaha per la grande opportunità che mi ha dato. Sono anche grato per il supporto ricevuto in questi 4 anni e mezzo di gare e guarderò con orgoglio ai risultati che abbiamo raggiunto insieme”, le parole di Vinales. “Avrò sempre grande rispetto per Yamaha e -conclude lo spagnolo- auguro loro il meglio”.