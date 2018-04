SIVIGLIA (SPAGNA) – Vincenzo Montella è stato esonerato dal Siviglia dopo una serie negativa con nove partite senza vittorie.

La sua breve storia al Siviglia

Il 30 dicembre 2017 viene nominato nuovo allenatore del Siviglia. Dopo la vittoria al debutto contro il Cádiz agli ottavi di Coppa del Re per 0-2, il 6 gennaio, alla prima di campionato, perde il derby casalingo contro il Betis per 3-5.

Nonostante in campionato il suo Siviglia non vada alla grande, con un quarto posto che viene compromesso dalla sconfitta contro il diretto avversario Valencia, in Coppa del Re e in Champions League il cammino è da sogno: nella prima Montella porta il Siviglia in finale, dopo aver eliminato Cadice agli ottavi, Atletico Madrid ai quarti e Leganes in semifinale; nella seconda riesce nell’impresa di battere il Manchester United agli ottavi con un risultato complessivo di 2-1 (clamorosa vittoria ad Old Trafford dopo uno 0-0 a Siviglia), portando così il Siviglia per la prima volta della sua storia ai quarti di finale.

Viene esonerato il 28 aprile, dopo una serie di nove partite senza vittoria (tra cui 5 sconfitte).