Vincenzo Montella al Siviglia, si attende l’annuncio

ROMA – Dopo esattamente un mese da quando fu esonerato dal Milan, per Vincenzo Montella si aprono le porte di una nuova avventura, questa volta in Spagna, a Siviglia. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo AS, Montella arriverà nella tarda serata di oggi a Siviglia e il suo ingaggio dovrebbe essere annunciato nella giornata di domani. Contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2019.

Enzo Maresca, che Montella ha scelto come suo vice, pare si trovi già a Siviglia per definire la sua posizione: che dovrebbe essere di collaboratore tecnico e non di vice-allenatore. Il club andaluso, per il prossimo impegno della squadra, ha promosso in panchina Luis Garcia Tevenet, 43 anni, alle dipendenze del club.

Montella nelle ultime ore sta trattando col Milan la sua buonuscita: da qui al 30 giugno 2019, stando al contratto, vanta un credito di 4,5 milioni.