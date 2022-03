Vitesse-Roma, dove vederla in diretta tv e streaming: orario, canale, probabili formazioni

Vitesse-Roma è l’andata degli ottavi di finale di Conference League. La partita si giocherà giovedì 10 marzo alle ore 18:45 al Gelredome di Arnhem, in Olanda, e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky.

I giallorossi arrivano all’incontro dopo la vittoria per 1-0 sull’Atalanta, che ha rilanciato le ambizioni della squadra di Mourinho in ottica qualificazione alle prossime coppe europee. Il Vitesse invece è reduce dalla sconfitta interna contro lo Sparta Rotterdam. Una gara sospesa nei minuti finali per via di alcune intemperanze della tifoseria di casa. In Eredivise attualmente il Vitesse occupa il sesto posto, staccata di ben 12 punti dalla zona europea.

Dove vedere Vitesse-Roma in diretta tv e streaming

Diverse le possibilità di scelta per chi vuole seguire Vitesse-Roma in tv. Dazn come detto trasmetterà la gara in streaming e sarà visibile agli utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app o sui smartphone, pc e tablet. La partita sarà in diretta anche su Sky, sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite). Gli abbonati di Sky possono seguire l’incontro in diretta streaming con Sky Go, app dedicata agli abbonati, collegandosi al portale tramite pc o in alternativa scaricando l’app relativa per i sistemi iOS o Android tramite smartphone o tablet. Infine c’è la possibilità di vedere la partita su Now, il servizio streaming on demand di Sky, accessibile con l’acquisto del pacchetto Sport.

Le probabili formazioni di Vitesse-Roma

VITESSE (3-5-2): Houwen; Oroz, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.