Vito Dell’Aquila, chi è, età, altezza, peso, fidanzata, vita privata, taekwondo, Instagram e biografia

Vito Dell’Aquila è in finale nel taekwondo (cat. 58 kg) alle Olimpiadi di Tokyo. E’ la prima medaglia italiana ai Giochi. Il pugliese si è imposto in semifinale sull’argentino Lucas Guzman per 29-10. Dell’Aquila aveva in precedenza battuto 26-13 l’ungherese Omar Salim agli ottavi di finale e il thailandese Ramnarong Awekwiharee ai quarti (37-17). Nella finale, oggi alle 14:45, sfiderà il tunisino Jendoubi.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, biografia di Vito Dell’Aquila

Vito Dell’Aquila (alto 179 cm) è nato il 3 novembre 2000 a Mesagne (Brindisi). Scopre il taekwondo a 8 anni. Nel 2018 entra a fare parte del Centro Sportivo Carabinieri, diplomandosi al Liceo Scientifico ‘E.Ferdinando’ di Mesagne. Nel novembre 2019 arriva la vittoria del titolo europeo nei -58 kg a Bari, davanti ai suoi tifosi: “Conquistato un titolo così importante nella mia amata Puglia è stato incredibile. In più significava aver messo al sicuro la qualificazione olimpica per Tokyo”. Un mese dopo a Mosca, strappa il pass e vince uno storico oro al Grand Prix final di Mosca, competizione riservata ai migliori 16 al mondo, battendo addirittura in finale il numero uno del ranking il coreano Jun Jang.

Nel suo futuro, come lui stesso ha ammesso, c’è il giornalismo. “Ho intenzione di iscrivermi alla facoltà di Scienze della Comunicazione a Roma e diventare un giornalista per scrivere di taekwondo, visto che in Italia, secondo me, se ne parla troppo poco. Ma in generale vorrei essere un esempio per le nuove generazioni”.

Vita privata di Vito Dell’Aquila

Vito non è fidanzato. “Speriamo di trovarne una con questa intervista”, ha detto in una recente intervista al Gazzettino di Brindisi. I suoi hobby preferiti sono quelli di studiare l’inglese, scrivere molto e inoltre, come i ragazzi della sua età, ama vedere programmi televisivi sulle piattaforme Netflix e Spotify. Su Instagram ha poco più di 7mila follower e racconta delle sue giornate, tra allenamenti, gare e famiglia (@vitooftheeagle).