Vito Dell’Aquila prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e appello agli italiani: “Vaccinatevi come me”. “Mi sono vaccinato per il Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Sono sincero, io avevo un motivo in più.

Ma aderisco molto volentieri alla campagna lanciata dal presidente del Coni, Govanni Malago’, per promuovere la vaccinazione: è giusto che lo facciano tutti”.

Vito Dell’Aquila: “Dedico la medaglia d’oro a mio nonno”

Lo dice all’ANSA Vito Dell’Aquila, dopo aver vinto il primo oro dell’Italia a Tokyo 2020. “La dedico a mio nonno: mi chiamo come lui. Diceva sempre ‘Vite vince, Vito vince, vedrete’. Io ero scettico, e invece aveva ragione lui”.

Vito Dell’Aquila ha vinto la medaglia d’oro nel taekwondo, è la prima per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Vito Dell’Aquila ha vinto la medaglia d’oro nel taekwondo 58 kg a Tokyo 2020. In finale ha battuto il tunisino Jendoubi per 16-12 con una rimonta concretizzatasi negli ultimi secondi di gara.

E’ festa all’esterno della palestra New Marzial di Mesagne (Brindisi) da dove proviene e dove si allena da quand’era bambino Vito Dell’Aquila, oro olimpico di Taekwondo a Tokyo 2000.