ROMA – Vittoria Pollone ha solamente 18 anni ma è già ai vertici del kickboxing femminile internazionale [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

“La Stampa” l’ha ribattezzata l’anti Donnarumma perché ha preso una decisione totalmente diversa da quella del portiere del Milan: salterà i Mondiali per sostenere la Maturità. Vittoria Pollone ha spiegato alla Stampa la sua decisione: “Lo sport ha un ruolo importante, ma la scuola di più”.

Enrico Letta: “Donnarumma deve fare la maturità invece di pensare solo ai soldi”

Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio e noto tifoso del Milan, è intervenuto a Firenze, a margine del convegno ‘State of Union’ alla Banda Fiesolana per criticare Gigio Donnarumma: “La sconfitta contro la Juventus nella finale di Coppa Italia è stata un dramma. Donnarumma? Deve fare la maturità invece di pensare soltanto ai soldi”.

La polemica si riferisce alla scorsa estate, quando Donnarumma, reduce da un deludente europeo under 21, decise di saltare la maturità per passare qualche giorno di vacanza a Ibiza prima dell’inizio della stagione agonistica con il Milan, fresco di un rinnovo faraonico con tanto di fratello al seguito a Milano.