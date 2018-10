ROMA – Vittorio Sgarbi vuole comprare il Cervia (giù protagonista del reality “Campioni”).

“Al centro del mondo c’è la Romagna – dice Sgarbi in un video pubblicato sui social – e per dare un segno anche politico ho pensato che sia giusto che io acquisti, con un gruppo di miei amici, il Cervia calcio (attualmente in Promozione, ndr). Ho parlato con un gruppo arabo che possiede Qatar Aiways e che vuole investire in Italia. Mi daranno una mano”. E poi scherza: “Ho telefonato a Berlusconi e gli ho detto: ‘Tu prendi il Monza? E io il Cervia’”.

“Ho già dato incarico a Moretti – spiega Sgarbi – che si occupa della mia amministrazione di muoversi per trovare amici e soci. Cominciamo da oggi l’impresa dell’acquisto della squadra di calcio Cervia/Milano Marittima”.