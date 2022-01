Vlahovic, accordo tra Fiorentina e Juventus: i viola ora puntano Cabral o Milik

Arthur Cabral o Arkadiusz Milik. La Fiorentina, perso ormai quasi ufficialmente Dusan Vlahovic, potrebbe reinvestire parte dei soldi in arrivo da Torino (si parla di una cifra intorno ai 70 milioni di euro) su uno tra Arthur Cabral e Arkadiusz Milik.

Per l’attaccante brasiliano del Basilea, parliamo quindi di Arthur Cabral, autore di ventisette gol in trentuno partite, la Fiorentina avrebbe già fatto la prima offerta: quattordici milioni di euro più due di bonus.

Vlahovic, il punto della situazione

Ma a che punto siamo per la cessione dell’attaccante serbo, con contratto in scadenza nel 2023, alla Juventus? L’accordo, raccontano le cronache, sarebbe già stato raggiunto tra la Fiorentina e i bianconeri.

Le cifre

Per l’attaccante, che ha già segnato 17 gol in Serie A in questa stagione, è pronto un quinquennale da circa 7 milioni di euro a stagione.

La Juventus ha trovato anche l’accordo con la Fiorentina: ai viola la società bianconera verserà 67 milioni più bonus.

“A 15 anni – dice di Vlahovic Ileiv, colui che lo scoprì e lo lanciò – era già un fenomeno, per il suo gioco il vostro campionato è il massimo. Haaland? Fisicamente è più forte di Dusan, ma come tecnica Vlahovic è migliore”.

E ora? E ora non resta che aspettare l’ufficialità. Poi la Fiorentina sceglierà il sostituto di Vlahovic. Resta da capire chi sceglierà il club viola: Cabral o Milik?