Vlahovic alla Juventus, affare da 65-70 milioni. Visite mediche nei prossimi giorni

Dusan Vlahovic è a un passo dalla Juventus. L’attaccante della Fiorentina, dopo aver trovato l’accordo sull’ingaggio (7 milioni all’anno), è vicinissimo a vestire la maglia bianconera: la Juve sborserà una cifra tra i 65 e i 70 milioni di euro nelle casse viola. Vlahovic inoltre, secondo SportItalia, sarebbe atteso a Torino tra giovedì e venerdì per fare le visite mediche.

Vlahovic alla Juventus, minacce dai tifosi Viola

Un passaggio, che dopo quelli di Bernardeschi e Chiesa, ha fatto nuovamente esplodere di rabbia Firenze. L’attaccante della Fiorentina, autore di 17 gol e capocannoniere della Serie A con Immobile, potrebbe a breve passare in bianconero. Un addio (o probabile) che molti tifosi viola non hanno accettato. Nei pressi dello stadio Franchi, infatti, sono apparsi diversi striscioni con appellativi razzisti nei confronti del giocatore. E’ stato appeso anche uno striscione dai toni minacciosi: “Le tue guardie non ti salveranno la vita, per te è finita”. La situazione intorno al giocatore era già incandescente dopo l’annuncio da parte di Commisso della volontà del serbo di non rinnovare il contratto. Una tensione che aveva spinto il giocatore a circondarsi di guardie del corpo per sentirsi più sicuro per girare la città.

Morata al Barcellona, i dettagli

Con Vlahovic alla Juventus, la Juve cederà Alvaro Morata al Barcellona. O meglio: il calciatore, in prestito dall’Atletico Madrid, tornerà in Spagna per poi accasarsi ai blaugrana. La volontà chiara di un paio di settimane fa può tradursi in un rapido trasferimento: secondo la stampa spagnola, entrambi gli affari giungeranno entro questa settimana alla fumata bianca.