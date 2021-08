Vlahovic dice addio alla Fiorentina e approda all’Atletico Madrid, i due club e il calciatore hanno trovato l’accordo per 70 milioni. Manca solo l’ok di Rocco Commisso, ma l’accordo tra Fiorentina e Atletico Madrid per il passaggio in biancorosso di Dusan Vlahovic c’è.

Vlahovic all’Atletico Madrid, eppure solo 3 giorni fa…

L’attaccante serbo, 21 gol in campionato la scorsa stagione, è uno dei pezzi pregiati della Fiorentina. Ma adesso se ne andrà. E pensare che solo 3 giorni fa il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso aveva detto: ”Vlahovic? Vogliamo tenerlo e rinnovargli il contratto, continuiamo a lavorare su questo, il resto si vedrà”.

Intanto il tecnico Vincenzo Italiano nella gara vinta di Coppa Italia ha schierato fra i titolari alcuni giocatori dati in partenza, in particolare Nikola Milenkovic nel mirino del West Ham (ma anche il Tottenham sarebbe pronto ad un rilancio) e German Pezzella accostato a Torino, Cagliari e Atalanta. Entrambi hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno. Escluso ufficialmente per fastidi fisici Pol Lirola che il Marsiglia vorrebbe di nuovo dopo il prestito della scorsa stagione.

Il Napoli intanto prende Juan Jesus

Il Napoli intanto ha preso Juan Guilherme Nunes Jesus, semplicemente Juan Jesus, 30 anni lo scorso giugno, cinque anni all’Inter, cinque anche alla Roma, un biennio con Spalletti e oltre duecento partite in Italia. Juan Jesus arriva a parametro zero e dovrebbe firmare un contratto annuale per una cifra che si aggira intorno ai 750mila euro. Resta in corsa per la difesa, soprattutto nel caso vada via Manolas, il tedesco Mustafi.