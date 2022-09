Volley femminile mondiale le azzurre battono il Portorico (3-0). Due partite, due vittorie. L’Italvolley femmile prosegue il torneo mondiale col giusto passo.

Stavolta, dopo il Camerun, ha sofferto più del previsto, ha rischiato ma alla fine è emerso il carattere d’acciaio e c’è l’ha fatta.

GARA SOFFERTA

Primo set faticoso. Il Portorico resta appiccicato all’Italia fino alla fine. E fa tremare le azzurre. Finale thrilling ma vincente (28-26). Faticoso anche il secondo set. Il Portorico infila due ace e con un filotto di sette punti e un muro implacabile va addirittura in vantaggio (20-17).

Azzurre irriconoscibili. Altro finale thrilling. Si va a 24-21. Sprint azzurro sul filo di lana ed anche il secondo set è vinto (25-21). Terzo set, ancora sofferenze e sotto addirittura di cinque punti (13-8)). Poi la reazione (14-14). Dura poco. Errori inspiegabili. Portorico in vantaggio di tre punti . Poi rimonta al cardiopalma e vittoria insperata. Italia 3, Portorico 0. Stesso punteggio del debutto.

LA FAVOLA DI ALE BOVOLENTA, BOMBER NEL NOME DEL PADRE

Per ora gli ori stagionali sono 11 di cui sei giovanili. La pallavolo azzurra non ha mai raccolto tanto. Con gli uomini e con le donne, con i ragazzi e le ragazze. Di giorno e di notte. Ovunque. L’ultimo successo è di domenica scorsa: titolo europeo juniores (Under 20).

Gli Europei di Montesilvano (Abruzzo) hanno portato il sesto titolo continentale del 2022 per le nostre nazionali. Asfaltata la Polonia. Miglior giocatore del torneo? Ale Bovolenta, il figlio di Vigor, detto “il gigante del Polesine” per la sua mole (202 cm di altezza), pilastro della squadra azzurra più forte di tutti i tempi (era chiamata “Generazione di fenomeni “) morto a 37 anni a Macerata durante una partita.

Era il 24 marzo 2012. Dieci anni dopo, il primogenito del grande Vigor, bomber Mvp degli Europei, ha vinto nel nome del padre. Se questa non è una bella favola di sport, cos’è?

ITALIA DEL VOLLEY SCHIACCIATUTTO

La scuola azzurra è sul tetto d’Europa e del mondo. Il bilancio di 11 ori in dodici mesi lo certifica. Una stupenda e storica vendemmiata: 6 Europei giovanili (tre con gli uomini e tre con le donne) più i due Eyof in Slovacchia, al 16esimo “Festival olimpico estivo della gioventù europea” (25-30 luglio 2022). E a livello seniores indimenticabile il Mondiale maschile (26 agosto-11 settembre) con la Nazionale del c.t. De Giorgi.

Un Mondiale atteso da 24 anni (collegati alla diretta Rai oltre 4 milioni di spettatori). Mattarella ricevendoli ha fatto una gradita battuta:” Ragazzi,ho visto la finale. Che cortesia lasciare il primo set ai polacchi “. Ultimi due ori: la National League femminile e i Giochi del Mediterraneo femminili.

OCCHI PUNTATI SULLE AZZURRE DEL VOLLEY

I Mondiali in corso in Olanda/Polonia (finale il 15 ottobre) vede l’Italvolley del c.t. Mazzanti la grande favorita. Ma come ha suggerito il match col Portorico bisognerà evitare i cali di tensione. Come è puntualmente accaduto nel primo , faticoso e ricco di errori, set (28-26).

Prossimi appuntamenti: martedi 27 c’è Italia-Belgio, giovedi 29 Italia-Kenya. Infine domenica 2 ottobre la delicata sfida con l’Olanda alle 15.50. Poi c’è la seconda fase (4-9 ottobre); due gironi da 8 sui campi di Rotterdam e Lodz (Polonia).