Volley femminile, esordio facile e vincente (3-0) della nazionale italiana al torneo Mondiale. Liquidate le campionesse d’Africa del Camerun in un’ora di gioco.

Subito in gran spolvero Paola Egonu (17 punti) ma molto bene anche tutte le altre : Orro, Bosetti (13),Chirichella (9),De Gennaro, Danesi. Hanno addirittura dato la sensazione di giocare al risparmio. Non sono però mancati frammenti di autentico spettacolo. Vittoria agevole con 10 muri e 9 ace. Italia in testa al girone A insieme alla Olanda.

MONOLOGO ITALIANO NEL VOLLEY FEMMINILE

Partita dall’esito annunciato. Scontato. Le campionesse d’Europa contro le campionesse d’Africa. Nella splendida GelreDome Arena di Arnhem (Olanda) le azzurre impongono da subito la loro classe. Primo set 25-10, pratica risolta in un quarto d’ora. Paola Egonu immediatamente sul trono con il suo vasto repertorio. Secondo set 25-12, qualche concessione ma nessun dubbio: le ragazze del c.t. Davide Mazzanti giocano sul velluto.

Le chance dell’Italia dipendono dalla sua star. Terzo set 25-16) con un comprensibile calo di tensione ma Chirichella e Bosetti bombardano da par loro. Ne esce un match allenamento anche se al Camerun riescono tre muri consecutivi. Comunque partita risolta in un’ora . Soddisfatto il c.t. Mazzanti :”Bene le battute e il ritmo. Sento la passione della squadra“.

Chirichella:”Siamo cariche, pensiamo una partita alla volta”. Alessia Orro :”Sì, bella partenza. Emozionante”. Monica De Gennaro:”Siamo tranquille e serene. Siamo cresciute”.

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE DEL VOLLEY

È la prima delle tre fasi di un torneo lungo 23 giorni. È la fase che comprende quattro giorni per un totale di 16 squadre. L’Italia è stata inserita nel girone A insieme a Camerun, Porto Rico (lunedì 26), Belgio (martedì 27), Kenya (giovedi 29), Olanda (domenica 2 ottobre). Le seconda fase dal 4 al 9 ottobre, altre quattro partite. Infine la terza fase (11-15 ottobre) che comprende quarti semifinali e finali ad. Apeldoorn, città dei Paesi Bassi.

ALBO D’ORO

È dominato dalla Unione Sovietica con cinque vittorie seguita con due successi a testa Giappone e Cuba. Con due Cina e Russia. L’Italia è settima nel medagliere ( oro, argento). L’ultimo e unico titolo iridato del Nazionale azzurra risale al 2002., finale vinta sugli Stati Uniti. La Serbia ha vinto l’ultima edizione (2018), Italia seconda.