Volley femminile mondiale, battuto anche il Kenya (3-0) al piccolo trotto: Il Mondiale in Olanda entra nel vivo. Quattro partite, quattro vittorie.

L’Italvolley batte anche il Kenya (3-0 ) e vola alla seconda fase dei Mondiali pur non essendo ancora al massimo. Anzi. Contro le africane il c.t. ha tenuto a riposo la regina Paola Egonu ed ha provato le “riserve” trovando le risposte che cercava.

GARA SPIGOLOSA MA TRANQUILLA

Primo set, solita partenza frenata, vantaggio africano a sorpresa (5-4). Poi il ribaltone rapido ed è 13-9 In evidenza Chumba (14-11) ma l’Italia con Chirichella e Pietrini mettono le cose a posto (21-15). Ottimo muro delle centrale Sara Bonifacio. Il resto è discesa. Set chiuso in venti minuti (25-15).

Secondo set, avvio diverso dal solito ed è subito 6-4. Calo di tensione, errori di sufficienza e matura un inatteso 10-10. Subito corretto. L’efficace muro africano argina (bene) le bordate azzurre limitandone il volo facile. Arriva un 21-19 sorprendente visto il divario tecnico. Ma le Keniane non si arrendono tanto facilmente. Chumba dà fastidio e realizza 7 punti. Anzi. Ed è 23-23. Thrilling. Guizzo azzurro ed è 25-23. Andata.

TERZO SET AL PICCOLO TROTTO

Partenza con spocchia azzurra e matura un 3-3. Poi un 4-4 ,un 5-5 e un 6-6. Le africane addirittura vanno in vantaggio 8-7. Sorpasso italiano faticoso:13-12. Il Kenya accusa qualche crepa ma tiene con smisurato orgoglio: 23-16. L’Italia chiude 25-15. Rimanendo al piccolo trotto. Stile allenamento.

IL C.T. VOLLEY MAZZANTI: “STIAMO TROVANDO IL RITMO GIUSTO”

E sereno l’allenatore dell’Italvolley dopo quattro partite di un Mondiale che finirà soltanto il 15 ottobre. La strada è dunque ancora lunga e insidiosa.

Ammette con il consueto garbo:”Sì, è vero. Abbiamo qualche difficoltà , è normale ; ma l’obiettivo l’abbiamo in testa. Abbiamo fatto in talune circostanze molta fatica a prendere il ritmo del gioco al cambio palla. Ci siano innervositi ma non abbiamo mai perso lucidità’ .Anzi, le cose migliori sono uscite nei momenti più complicati. SÌ, Chumba ci ha messo in difficoltà Stiamo ancora caricando pesi, ma stiamo bene. Il turnover? È necessario fare qualche cambio e far rifiatare chi ha giocato di più, far riposare le più stanche”.

WEEKEND DA BRIVIDI PER IL VOLLEY ITALIANO

Il girone A (quello delle azzurre) chiuderà la fase 1 con una tre giorni di spessore. L’Olanda in particolare se la vedrà con il Belgio (venerdì 30 settembre) e poi con l’Italia (domenica 2 ottobre, ore 16). C’è in gioco la qualificazione alla seconda fase (4-9 ottobre, 2 giorni da 8 squadre). Fuori dai giochi Kenya (quasi),Portorico, Camerun. Mantengono un buon passo la Polonia (girone B), Stati Uniti e Germania ma con la Serbia ha perso 3-0 (C), Cina e Brasile (D). In agguato il Giappone.