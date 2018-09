MILANO – Le partite delle Nazionali non regalano buone notizie alle milanesi. Patrick Cutrone è uscito per infortunio al 37′ di Italia-Albania 3-1. Per la punta del Milan si tratta di una leggera distorsione alla caviglia sinistra. Lo staff medico della Nazionale Italiana Under 21 ha deciso di sostituirlo a scopo precauzionale.

Più grave la situazione di Vrsaljko. L’esterno difensivo dell’Inter è stato sostituito al 20′ del primo tempo della sfida di Nations League tra la sua Croazia e la Spagna per un problema al ginocchio sinistro.

Vrsaljko è uscito dal campo sulle sue gambe, zoppicando, ma molto scuro in volto: l’Inter è in attesa di ulteriori notizie in vista della partita di Serie A contro il Parma ma soprattutto del ritorno in Champions League contro il Tottenham.