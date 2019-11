MILANO – Assurdo in Champions League, Kyle Walker, difensore del City e della Nazionale Inglese, ha dovuto giocare dieci minuti da portiere dopo che Guardiola aveva perso entrambi i portieri. Ederson era uscito a fine primo tempo per infortunio, mentre Bravo era stato espulso all’81’ per un fallo da ultimo uomo su Ilicic lanciato a rete. Così Guardiola è stato costretto ad inserire un calciatore di movimento tra i pali.

Dopo alcuni minuti di confusione, che poi hanno portato ad un maxi recupero di sette minuti, Guardiola ha inserito in campo Kyle Walker, che nella vita fa il difensore, come portiere. Per sua fortuna, Kyle Walker non ha ricevuto molti tiri in porta. Ha dovuto compiere solamente una parata su una punizione, nemmeno straordinaria, di Ruslan Malinovs’kyj.

Il Manchester City ha addormentato la partita con un possesso palla stile Barcellona e Kyle Walker è potuto tornare a casa senza reti al passivo (video YouTube).