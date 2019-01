Wallace mano in Lazio-Juventus, arbitro non assegna rigore e non consulta il var

ROMA – Il primo tempo tra Lazio e Juventus è terminato sul punteggio di zero a zero ma la Juventus ha recriminato per due episodi da moviola. In entrambi i casi, è Wallace a colpire il pallone con la mano ma l’arbitro Guida di Torre Annunziata non ha assegnato i rigori alla Juventus e non è andato nemmeno a consultare il var. Si è fidato del silent check del suo assistente.

Il mano di Wallace visto sui social

#LazioJuve, al 35esimo #Wallace si “autospazza” il pallone sul braccio cercando un intervento in anticipo (📸 SkySport). Braccio largo si, ma il giocatore era in caduta. Silent check e si prosegue.#laziojuventus #SkySerieA pic.twitter.com/sNlMqqHmFw — Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) 27 gennaio 2019

Hai reclamato per il braccio di Wallace? — Giacomo Ragazzoli (@Jack_Triplete) 27 gennaio 2019

Questo il tocco di Wallace che ha scatenato le proteste della Juventus#LazioJuve pic.twitter.com/fkPbmEXQBK — calciomercato.it (@calciomercatoit) 27 gennaio 2019

#LazioJuve altro mani di Wallace che la stoppa — molgora (@Giovann16230985) 27 gennaio 2019

3) Wallace sta nascondendo nuovamente la palla a Cristiano — Jack Byrnes (@PoliDanyiel) 27 gennaio 2019

⚠️Proteste Juventus per un tocco di mano in area della Lazio: Wallace rinvia la palla che carambola sul braccio ⏱️36’

⚽️#LazioJuve 0-0 📲 LIVE — calciomercato.it (@calciomercatoit) 27 gennaio 2019

Anche un altro fallo di mano di wallace molto più rigore ma niente non se la sono se tuta #LazioJuve — doctordreamy ☤™ (@maxper63) 27 gennaio 2019

EMRE CAN FALLO DI MANO CHE NEANCHE GUARDAVA LA PALLA E ORA WALLACE È INVOLONTARIO. #LazioJuve — Wraith. (@Jhoel093) 27 gennaio 2019