CROTONE – Potrebbe essere Walter Zenga il nuovo allenatore del Crotone al posto del dimissionario Davide Nicola.

Nonostante la società non confermi – anzi il direttore generale, Raffaele Vrenna, ha smentito nel corso della trasmissione televisiva ‘Sport break’ su RtCalabria – in città più di una fonte dà per certo che sia in programma domani l’incontro tra società e tecnico per la firma del contratto che consentirà all’ex portiere dell’Inter di guidare la squadra calabrese in Serie A.

Zenga, 57 anni, nella sua carriera di allenatore ha guidato tra le altre squadre la Steaua Bucarest, il Catania, il Palermo, la Sampdoria. L’ultima sua panchina è stata quella del Wolverhampton nella serie B inglese. In Italia l’ultima sua squadra era stata la Sampdoria nel 2015.

Zenga avrebbe accettato di allenare il Crotone fino al termine della stagione e potrebbe sedere in panchina già domenica prossima in occasione della trasferta col Sassuolo.