MILANO – Botta e risposta a distanza tra Wanda Nara e Fabio Capello. Nuova polemica per Wanda Nara. La moglie-manager di Mauro Icardi ha infatti replicato all’attacco di Fabio Capello sul tema delle foto osè con l’ex capitano nerazzurro postate sui social. ”Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio, non sarebbe stata accettata”, le parole dell’ex allenatore di Milan e Juventus ieri sera a Sky Calcio Show.

Wanda Nara: “Capello ha la memoria corta. Si è dimenticato di Beckham e Cannavaro”.

Frasi a cui Wanda Nara ha replicato oggi su twitter e Instagram, pubblicando le foto di Beckham e Cannavaro con Capello ai tempi del Real Madrid e alcuni scatti osè dei due giocatori. ”Caro Fabio Capello, come allenatore hai tutta la mia stima, ma da opinionista ad opinionista ti ricordo qualche giocatore Top che è riuscito ad entrare nel tuo spogliatoio facendo ‘queste cose’.

Dieci anni fa potevano avere qualcosa di strano, oggi no!”, ha aggiunto Wanda Nara.

“Le foto scattate insieme a Icardi? È lavoro, nient’altro”. Wanda Nara, moglie-manager di Mauro Icardi, ha commentato così gli scatti che hanno fatto discutere insieme al marito pubblicati negli ultimi giorni sui social. Sono state fatte in bianco e nero, nessun riferimento o messaggio – ha aggiunto durante Tiki Taka -. Io con Instagram lavoro, vivo di questi shooting e Mauro non ha nessun problema.

Non è stato il momento giusto? Non scegliamo noi quando pubblicare le foto, comunque ne mancano ancora due da mettere online. La partita con l’Udinese? C’era un rigore su Mauro, ha il piede nero, non so come mai non siano andati a rivederlo al Var”.

Rispondendo poi ad alcuni commenti su Instagram, Wanda Nara ha spiegato: “Per uno shooting fotografico non si cancellano 130 gol e non ha dimenticato come si gioca -le sue parole. Solo lui può dire se è felice e io faccio quello che lo rende felice.

Ricorda che è lui a scegliere, ti assicuro che ci sono pochi uomini veri come lui”.

Fonte Ansa.