Wanda Nara in posa, in costume, anche durante la quarantena (FOTO Instagram)

MILANO – Wanda Nara in forma smagliante anche durante questa quarantena da coronavirus.

Nonostante debba stare dietro a ben cinque figli, Wanda trova comunque il tempo per prendersi cura del suo aspetto fisico.

Nel suo ultimo post Instagram, Wanda si è messa in posa su un lettino nella sua splendida villa sul lago di Como.

La compagna di Mauro Icardi si è fatta fotografare mentre era sdraiata a pancia in sotto su un lettino.

L’obiettivo era quello di realizzare una foto suggestiva, visto che sullo sfondo c’era il lago di Como, dove metteva in bella mostra il suo lato b.

La foto potrebbe essere vista anche come la quiete prima della tempesta, visto che in estate Wanda dovrà rimboccarsi le maniche per trovare una nuova squadra al compagno.

Il Paris Saint Germain ha deciso di non riscattare Mauro Icardi che così tornerà all’Inter.

Una volta rientrato dal prestito, Icardi verrà messo nuovamente fuori rosa da Antonio Conte.

A quel punto Wanda dovrà farsi in quattro per trovargli una nuova sistemazione.

E’ probabile che la Nara faccia ripartire le trattative con Juventus e Napoli, le uniche due squadre che erano interessate all’argentino in Italia.

Icardi potrebbe finire alla Juventus nel caso in cui i bianconeri riuscissero a liberarsi di Gonzalo Higuain.