MILANO – Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno pace nemmeno in vacanza. Alcune riviste di gossip hanno pubblicato una foto dell’attaccante dell’Inter in compagnia di una splendida mora, Barbara Rohner, insinuando un presunto tradimento dell’argentino.

Wanda Nara ha deciso di risolvere la questione attraverso il suo profilo Instagram. Ecco cosa ha scritto la compagna e agente di Icardi nelle storie sul celebre social network: “È importante essere prudenti quando si informa. I giornalisti hanno l’obbligo d’informare con la verità e soprattutto quando ci sono delle famiglie coinvolte.

La mia grande amica, il suo incredibile marito e i suoi bambini si sono visti coinvolti senza essere famosi. La mia famiglia ed io siamo abituati al fatto che spesso inventino dichiarazioni o situazioni che sono lontane dalla realtà, ma la cosa più grave è quando la stampa sa la verità e prova a vendere una bugia per danneggiare o speculare su notizie”.

Pochi giorni fa, la Nara aveva dichiarato questo nel corso di un’intervista rilasciata all’Equipe: ”Se un giorno mi chiedesse di rinunciare a fare l’agente, lo farei. Essere sua moglie e sua agente non dice necessariamente molto su di me, ma molto di più su Mauro che ha avuto il coraggio, a dir poco, di scegliermi”.

Wanda Nara, nel corso di questa intervista rilasciata all’Equipe, ha raccontato quando e perché Mauro Icardi ha deciso di “assumerla” come suo agente: ”Mi ha chiesto consigli spesso per le sue decisioni e poi mi ha detto continua a fare tu, è nato tutto così. Io non ho mai avuto un manager nel mio lavoro, ho negoziato i miei contratti da sola. Dopo il liceo, ho studiato giurisprudenza e gestione aziendale e ho continuato a farlo durante le mie gravidanze”.

Il suo prossimo incarico sarà quello di trovare una nuova squadra a Icardi perché l’Inter ha deciso di cederlo per puntare su Dzeko e Lukaku.