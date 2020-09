Wanda Nara si fa fotografare il lato b dal figlio, bufera social sulla compagna di Mauro Icardi.

Wanda Nara è finita nella bufera sui social perché si è fatta fotografare il lato b, e non solo, dal figlio mentre si trovavano nelle acque di Ibiza a bordo del lussuoso yacht di famiglia (qui le foto).

I suoi haters sono rimasti scandalizzati da questa foto e l’hanno attaccata scrivendo cose del tipo:

“Si fa fotografare il c… dal figlio, ma come può arrivare a tanto?!”.

In realtà, Wanda Nara non si è fatta fotografare solamente il lato b ma è stata protagonista di un vero e proprio servizio fotografico amatoriale.

Infatti il Sun ha pubblicato diverse foto dove il figlio la immortalava in più posizioni. Quindi non parliamo solamente di foto al suo lato b ma anche di molte altre pose da modella.

Come detto, queste foto sono state scattate sullo yacht di famiglia, durante le vacanze estive trascorse ad Ibiza, da sempre meta di calciatori e vip per la sua celebre movida.

Per il resto, Wanda non ha dovuto lavorare molto questa estate perché Icardi è stato riscattato dal Paris Saint Germain e quindi continuerà il suo percorso calcistico in Francia (fonte The Sun).