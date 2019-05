MILANO – Scintille social tra Wanda Nara e un tifoso dell’Inter. Il tifoso nerazzurro ha criticato Wanda Nara e Mauro Icardi per lo shooting fotografico che li ritrae in pose osé. Secondo il tifoso, Icardi dovrebbe pensare all’Inter, alla qualificazione alla Champions, e non ad esporsi mediaticamente con queste foto. Wanda Nara non ha accettato le critiche del tifoso nerazzurro e ha risposto per le rime sotto al post Instagram

Wanda Nara difende Icardi: “Ci sono pochi uomini veri come lui”.

La risposta di Wanda Nara al tifoso nerazzurro. «Per uno shooting fotografico non si cancellano 130 gol e non ha dimenticato come si gioca. Solo lui può dire se è felice e io faccio quello che lo rende felice. Ricorda che è lui a scegliere, ti assicuro che ci sono pochi uomini veri come lui».

Udinese-Inter 0-0. Il tabellino della partita.

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Nuytinck; D’Alessandro (36’st Wilmot), Mandragora, Sandro (28’st Hallfredsson), De Paul, Zeegelaar; Pussetto (15’st Okaka), Lasagna (A disp. 27 Perisan, 88 Nicolas, 8 Badu, 14 Micin, 18 Ter Avest). All. Tudor.

Inter(4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Borja Valero (18’st Icardi); Politano (32’st Candreva), Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez (34’st Keita) (A disp. 27 Padelli, 5 Gagliardini, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 21 Cedric, 23 Miranda, 29 Dalbert). All. Spalletti.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Angoli: 2-9.

Recupero: 0′ e 4′.

Ammoniti: Sandro, D’Ambrosio, Borja Valero, Brozovic per gioco falloso.

Spettatori: 25 mila circa.