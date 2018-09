ROMA – Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, al suo esordio televisivo in Italia come opinionista sportiva a Tiki Taka, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha parlato di calciomercato e in generale sul campionato italiano.

“La Juve ha cercato Icardi in estate? L’unico contatto che Mauro ha avuto con la Juve sono stati i 7 gol che gli ha fatto. È ovvio che un attaccante come Mauro sia richiesto ma la sua scelta è stata chiara fin da subito. La Juve l’ha cercato ma CR7 era il primo obiettivo della Juventus”. E rivela: “De Laurentiis credo abbia fatto un’offerta all’Inter ma Icardi ha preso un’altra decisione”.

Su Cristiano Ronaldo e il gol che non arriva: “Non penso che non dorma la notte perché non ha ancora segnato. Quando Mauro torna a casa dopo che non ha fatto gol io sparisco. Non mi trova. Mauro farà più gol di Ronaldo? Speriamo di sì. Ma a casa non abbiamo una tabella su quanti gol farà.”

L’esclusione di Icardi al mondiale. “L’ Argentina ha molti grandi attaccanti e molti di loro hanno giocato per anni in nazionale, era giusto portare loro al mondiale. Mauro lo sapeva ed era tranquillo. L’hanno chiamato qualche volta, ora c’è un nuovo corso che punta su giocatori più giovani e speriamo”.