MILANO – Wanda Nara come Michael Jordan? Presto una serie tv sulla sua vita potrebbe andare in onda su Netflix o su HBO (che avrebbero presentato una offerta alla compagna di Mauro Icardi).

A svelarlo è la stessa Wanda nel corso di una intervista rilasciata alla rivista argentina Gente.

Le dichiarazioni della signora Icardi sono riportate da corrieredellosport.it.

“Quest’anno due aziende molto grosse mi hanno proposto di raccontare la mia vita in una serie, una è Netflix e l’altra è HBO.

Sto pensando a come strutturare la storia.

Se volessi iniziare dalla mia infanzia, la serie sarebbe davvero lunga e dovrebbe esserci un’altra pandemia per vederla tutta – ha dichiarato la procuratrice e showgirl -.

Ci sarebbero molti capitoli e molti personaggi.

Questa settimana dovremmo iniziare a scriverla, sarà un ottimo lavoro.

Molte persone pensano di sapere tutto di me, ma giuro che molti dettagli piccanti non sono mai stati pubblicati.

Come mi è stato detto, parte della serie sarà girata in Argentina, ma la maggior parte delle riprese avrà luogo in Europa.

Non so chi mi interpreterà, perché io stessa non riesco ancora a immaginarlo”.