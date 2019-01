BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Vacanze in famiglia per Wanda Nara e Mauro Icardi. La coppia vip del momento ha deciso di festeggiare il capodanno in Argentina in compagnia di parenti e vecchi amici. La coppia ha documentato il tutto postando video, foto e storie su Instagram. Il profilo della compagna di Mauro Icardi è uno di quelli più seguiti sia in Italia che in Argentina. Wanda lo sa e per questo motivo non lascia mai i suoi fan senza aggiornamenti. Le sue foto, i suoi video e le sue storie ricevono milioni di like. Durante l’anno così come in vacanza.

Dal profilo Instagram di Wanda

Visualizza questo post su Instagram Les deseamos un gran año a todos .. Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Gen 1, 2019 at 10:50 PST

