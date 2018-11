MILANO – Wanda Nara conosce il fatto suo e sa come far ingelosire il marito per tenerlo sempre sulla corda e nelle sue mani. “Cuando ves al chico que te gusta”, che tradotto in italiano è: “Quando vedi il ragazzo che ti piace”. Questo il messaggio che accompagna uno screen della puntata di Tiki Taka pubblicato su Instagram da Wanda Nara.

Chi sarebbe questo ragazzo che le piace? Non di certo Mughini… Icardi starà già indagando per capire chi sarebbe questo suo “rivale” agli occhi della compagna.

Video e foto da Instagram

Visualizza questo post su Instagram Cuando ves al chico que te gusta 🤤 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Nov 9, 2018 at 9:02 PST

Visualizza questo post su Instagram Si el viernes tuviera cara, lo besaría en la boca 👄 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Nov 9, 2018 at 2:21 PST

Visualizza questo post su Instagram The dreamers are the saviors of the world about last Monday #Tikitaka Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Nov 8, 2018 at 2:14 PST

Visualizza questo post su Instagram Take me as I am, or watch me as I go. Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Nov 8, 2018 at 8:52 PST

Visualizza questo post su Instagram Pink is the new black Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Nov 7, 2018 at 12:07 PST

