MILANO – Show di Wanda Nara a Tiki Taka. Prima ha girato alcuni video per le storie Instagram in compagnia di Pierluigi Pardo, poi ha stuzzicato Cristiano Ronaldo nel corso del programma televisivo.

“Mauro non ha giocato tre partite – ha detto la moglie-manager dell’attaccante dell’Inter a Tiki Taka – ed è lì vicino a Cristiano Ronaldo, con sei gol.

Avrei voluto vedere se Ronaldo fosse rimasto seduto tranquillo in panchina, come Mauro in una partita come quella contro il Genoa, in cui poteva fare anche 5 gol da solo”.

Insomma, la compagna di Mauro Icardi ha voluto mettere del pepe nella sfida scudetto tra la Juventus di Cristiano Ronaldo e i nerazzurri di Spalletti. E nel duello per vincere la classifica dei marcatori della Serie A tra Mauro Icardi e Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ha segnato 7 gol in undici partite, mentre Mauro Icardi ha segnato sei gol in appena otto partite. La Juventus guida la classifica del campionato a più sei su Napoli e Inter. Tante sfide da decidere.

