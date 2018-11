MILANO – Wanda Nara è tutto meno che timida e non è la prima volta che usa il suo profilo Instagram per provocare i suoi fan, ma anche se non soprattutto il compagno Icardi, con dei post che lasciano poco spazio all’immaginazione.

E poco importa se sono video, foto o entrambi. E’ il caso del suo ultimo aggiornamento quando ha pubblicato dei video e delle foto in reggiseno con una didascalia molto chiara “ops, b**bs!”. Che in italiano significa “ops, t**te!”.

Eh già, Wanda Nara è consapevole del fatto che il lato A è il suo punto di forza e non fa niente per nasconderlo. Ovviamente i suoi fan hanno gradito e come le forme mostrate da Wanda in foto ma cosa dirà Mauro Icardi? Apprezzerà e metterà like oppure si arrabbierà con la compagna per il suo esibizionismo?

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Gallery

Video e foto della compagna di Mauro Icardi dal suo profilo Instagram ufficiale

Visualizza questo post su Instagram Oggi indosso la giacca Bomber di @wandanaracollection Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Nov 12, 2018 at 5:36 PST

Visualizza questo post su Instagram Oops boobs 🙊 #nomakeup Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Nov 14, 2018 at 12:27 PST

Visualizza questo post su Instagram 🐹 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Nov 11, 2018 at 5:01 PST