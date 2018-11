MILANO – L’Inter è uscito con le ossa rotte dalla trasferta di Bergamo dove ha perso nettamente e dove ha interrotto una lunga striscia di vittorie. L’unico calciatore nerazzurro che si è salvato con una prestazione sufficiente è stato Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha segnato l’unico gol dell’Inter nell’1-4 dello Stadio Atleti Azzurri di Bergamo.

A consolare il bomber della Nazionale Argentina, ci ha pensato Wanda Nara. La nuova star di “Tiki Taka”, che è anche compagna e agente di Icardi, ha pubblicato un video caliente su Instagram per tirare sù il morale dell’attaccante nerazzurro. Nel video, Wanda Nara rispolvera la versione coniglietta grazie agli effetti multimediali offerti da Instagram.

Gallery

Skriniar commenta il crollo di Bergamo

”Contro l’Atalanta è stata una giornata nera, è andato tutto storto. Ma uno schiaffo così può anche farci del bene”. Il difensore dell’Inter Milan Skriniar commenta così, intervistato dal ritiro della nazionale slovacca, il pesante ko dei nerazzurri domenica scorsa contro l’Atalanta.

”Il viaggio verso la Slovacchia è stato molto difficile – ha proseguito Skriniar -. Stavamo avendo una buona serie in campionato, dove siamo al terzo posto, e abbiamo fatto bene anche in Champions, dove possiamo passare agli ottavi Mi dispiace per la sconfitta inaspettata con l’Atalanta, ma farà il mio meglio per la squadra”.

”Ora sono in nazionale e penso solo a fare bene. Le dimissioni dell’ex ct Kozak? È stata una sua scelta, non commenterò più”, ha concluso Skriniar.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.