MILANO – L’Inter ha vinto 5-0 contro il Genoa, si è portato a meno 6 dalla Juventus capolista, e si è messo in corsa per lo scudetto. I nerazzurri hanno vinto nonostante l’assenza del loro capitano Mauro Icardi.

Wanda Nara, che oltre a essere la compagna è anche l’agente di Maurito, ha voluto festeggiare la vittoria dei nerazzurri con una storia Instagram che è stata molto apprezzata dai suoi fan

Wanda Nara versione coniglietta di Playboy

Nella storia su Instagram, Wanda Nara è protagonista di un VIDEO dove recita la parte della coniglietta. Wanda Nara lascia ben poco all’immaginazione, il filmato è provocante e i suoi fan lo hanno gradito a tal punto da ripostarlo in quantità industriale nelle loro storie Instagram tramite l’opzione “repost”.

Wanda Nara pic.twitter.com/wPImGngjbg — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) 4 novembre 2018

