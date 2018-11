MILANO – Anche oggi, Wanda fa tendenza su Instagram. Nel senso che è tra i profili più cercati, e quindi cliccati, d’Italia. L’hashtag Wanda Nara spopola su Instagram e questo trend è alimentato dalle foto, dai video e dalle storie Instagram che ha pubblicato in giornata. L’ultimo shooting della compagna di Mauro Icardi e davvero provocante e ha raccolto moltissimi “like” e visualizzazioni nel giro di pochissime ore. Ennesimo successo social per l’agente di Mauro Icardi.

Gallery

Gli ultimi aggiornamenti social di Wanda da Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram My favorite place #backstage Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Nov 19, 2018 at 8:36 PST

Visualizza questo post su Instagram Today #shooting Balmain look make up @missbaby_6 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Nov 19, 2018 at 7:53 PST

Visualizza questo post su Instagram The Ring … Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Nov 18, 2018 at 10:10 PST

Wanda Nara pic.twitter.com/wPImGngjbg — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) 4 novembre 2018

