Wayne Rooney si addormenta in un locale e viene fotografato ubriaco da due modelle (foto Ansa)

L’ex calciatore inglese Wayne Rooney, attuale allenatore del Derby County, è finito di nuovo nei guai. Questa volta Rooney è stato fotografato, ubriaco, mentre dormiva tra due modelle. Almeno questa è la vicenda raccontata in queste ore dai vari tabloid inglesi.

Wayne Rooney e la notte brava a Manchester

Il Sun racconta della serata di Rooney in un club di Manchester in cui l’ex calciatore dei Reds e i suoi amici hanno invitato nel privé due modelle, che, come spiega una fonte, quando il buon Wayne si è addormento si sono divertite a scattare delle foto.

Le due modelle, raccontano i tabloid inglesi, “si stavano divertendo con Wayne e i suoi amici e stavano postando foto su Snapchat e quando lui si è addormentato non riuscivano a smettere di ridere. E hanno deciso di divertirsi un po’”.

A fine serata così, quando Rooney si è accorto della situazione, ha deciso di chiamare le forze dell’ordine. Cosa succederà ora? Beh, adesso le forze dell’ordine dovranno rintracciare le modelle e fare il punto della situazione. Di sicuro intanto Rooney è tornato di nuovo a far parlare di sé. Chissà se questa sarà l’ultima volta, l’ultima notte brava, per l’ex attaccante del Manchester United.