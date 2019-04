TORINO – Wesley David de Oliveira Andrade, conosciuto da tutti come Wesley, è un calciatore della Juventus. Questo affare di mercato è stato svelato dallo stesso calciatore con un post su Instagram dove indossava la divisa del club bianconero. Questo post Instagram è stato autorizzato dalla Juventus o è stato pubblicato per iniziativa del calciatore? Questo non si sa ma l’immagine ha già fatto il giro del mondo.

Wesley alla Juventus, il suo agente è Mino Raiola.

La Juventus lo avrebbe messo sotto contratto grazie alla preziosa mediazione del suo agente Mino Raiola. L’agente avrebbe convinto Wesley David de Oliveira Andrade, gioiello brasiliano del 2000, a non rinnovare il suo contratto con il Flamengo per trasferirsi ai campioni d’Italia in carica.

Mino Raiola sarebbe stato decisivo ma c’è un altro protagonista in questa trattativa. Si tratterebbe di Lucas Paqueta, fenomeno del Milan con un passato recente proprio tra le fila del Flamengo. Lucas Paqueta avrebbe convinto il giovane fenomeno a fare il grande passo. Lucas Paqueta si è trovato benissimo nel nostro campionato e lo avrebbe consigliato anche a Wesley David de Oliveira Andrade.

Nel post Instagram con la maglia della Juventus, Wesley ha ringraziato Dio per questa nuova opportunità professionale scrivendo “Dio ha per me una storia nuova”. Il giovane brasiliano ha ricevuto moltissimi like, tra i “mi piace” spuntano quelli di Lucas Paqueta e di Vinicius, giovane fenomeno del Real Madrid. Wesley è un terzino brasiliano con caratteristiche molto offensive alla Alex Sandro. L’idolo del classe 2000 è Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid e della Nazionale Brasiliana di Calcio.