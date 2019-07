WIMBLEDON – Si ferma al terzo turno la corsa di Fabio Fognini al torneo di Wimbledon. L’azzurro top ten è stato eliminato in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 dall’americano Tennys Sandgren che conquista il passaggio agli ottavi.

Fabio Fognini ha perso la partita ed è stato eliminato da Wimbledon ma ha perso soprattutto la calma. Come scrive sportmediaset.mediaset.it, durante il secondo set della partita odierna contro Sandgren, che finirà al 26° punto tie-break dopo una maratona di 74 minuti, l’azzurro ha perso la testa utilizzando parole che hanno fatto immediatamente il giro del web, tradotte in breve tempo dall’italiano all’inglese.

Tutto questo dopo che Sandgren ha chiamato il challenge sul 40 a 0 per l’azzurro che stava servendo per il 3-2, Fognini ha perso la calma e ha iniziato il proprio sfogo contro il campo 14, scelta dell’organizzazione di Wimbledon che non ha digerito: “È giusto giocare qua? Maledetti inglesi, guarda. Maledetti. Scoppiasse una bomba in questo circolo. Una bomba deve scoppiare qua”. Potete guardare il video incollando il seguente link “https://twitter.com/frapietrella/status/1147510934228951040” sul vostro browser (fonte Sport Mediaset). Nel 2019 Fabio Fognini ha trionfato a Montecarlo ma non è riuscito a ripetersi né al Roland Garros, né a Roma, né a Madrid, né a Wimbledon.

Anche Thomas Fabbiano si è fermato al terzo turno di Wimbledon.

Si ferma al terzo turno la corsa di Thomas Fabbiano a Wimbledon. Il tennista azzurro, numero 89 del ranking mondiale, è stato eliminato in tre set con il punteggio di 6-4 7-6(1) 6-4, in due ore e 19 minuti di gioco, dallo spagnolo Fernando Verdasco, numero 37 Atp. Per il secondo anno consecutivo Fabbiano esce al terzo turno nel torneo londinese dello slam, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club (fonte Ansa).

Il video da YouTube con il match point che ha permesso a Sandgren di eliminare Fabio Fognini da Wimbledon.