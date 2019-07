WIMBLEDON – Djokovic vince Wimbledon al termine di una delle finali più belle di sempre ma a trionfare è la bellissima Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del principe William. La Middleton è stata la protagonista assoluta della premiazione del prestigioso torneo inglese sull’erba.

La Middleton ha premiato il vincitore Novak Djokovic ma allo stesso tempo ha avuto la sensibilità di consolare lo sconfitto, Roger Federer, con una carezza. Le immagini naturalmente hanno fatto il giro del mondo ma dietro a questo gesto c’è anche una amicizia di lunga data tra Federer ed i reali d’Inghilterra. Federer è il tennista più amato in Inghilterra dopo che ha vinto per ben otto volte Wimbledon (nessun altro tennista ci è mai riuscito).

Wimbledon, Novak Djokovic ha bissato il successo del 2018: è il nuovo re dell’erba.

Novak Djokovic ha bissato il successo 2018 a Wimbledon ed è salito a cinque trofei complessivi nel torneo londinese, battendo Roger Federer in una finale-maratona di 4 ore e 57 minuti Roger. Il punteggio: 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12 (7-3): e’ la prima volta che Wimbledon viene assegnato con la nuova regola del tie break sul 12-12 al quinto set.

“Finale da ricordare? Io cercherò di dimenticarla. E’ stata una grande partita, è stata lunga, ma devo essere soddisfatto della mia performance. Devo farmi le congratulazioni. Spero di avere dato ad altri la possibilità di credere che a 37 anni non è tutto finito. Adesso devo recuperare, però sono ancora in piedi. La mia famiglia è orgogliosa? Non saranno contenti magari del piatto…”. Così Roger Federer, dopo avere perso la finale al quinto set sull’erba di Wimbledon contro Novak Djokovic.

“Se non la più eccitante, questa è stata una delle migliori finali che io abbia mai giocato, contro uno dei più grandi di tutti i tempi, per il quale ho molto rispetto”. Novak Djokovic, freschissimo vincitore di Wimbledon 2019, racconta al pubblico, dal microfono dello speaker, le sue sensazioni dopo la bellissima finale vinta contro Roger Federer. “Purtroppo – aggiunge il serbo dando un’ulteriore dimostrazione di fair play – in questo genere di partite uno dei due alla fine deve perdere” (fonte Ansa).