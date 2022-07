Wolfsberger-Milan, dove vedere l’amichevole dei rossoneri in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Proseguono le amichevoli estive del Milan di Stefano Pioli. Dopo la sconfitta inaspettata in Ungheria contro lo Zalaegerszeg per 3-2, i rossoneri tornano in campo per la terza partita contro gli austiaci del Wolfsberger, squadra che milita nella Bundesliga austriaca. Prima dell’inizio del campionato, il Milan ha in programma, dopo quella con il Wolfsberger, altre due amichevoli: contro il Marsiglia in Francia il 31 luglio e contro il Vicenza il 6 agosto. Wolfsberger-Milan dove vederla.

Wolfsberger-Milan, orario e dove vederla in diretta streaming

La terza amichevole precampionato del Milan, contro il Wolfsberger, si gioca in Austria al Wörthersee Stadion di Klagenfurt il 27 luglio, fischio d’inizio alle 19. E’ possibile vedere la partita su Sportitalia, gratis in diretta tv sul canale numero 60 del Digitale Terrestre. Non è richiesto alcun abbonamento, basterà recarsi sul sito da un dispositivo mobile, oppure scaricare l’app.

Wolfsberger-Milan: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud,