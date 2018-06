ROMA – Yaya Touré [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], in una lunga intervista a France Football, si scaglia contro Guardiola:

“Fa finta – dice il centrocampista – di non avere problemi con i giocatori di colore. Ho la sensazione che abbia fatto tutto il possibile per rovinare la mia ultima stagione con la maglia del Manchester City. Ho cercato di capire se tutto questo è stato dettato dal mio colore della pelle e so di non essere stato l’unico a farmi questa domanda, è capitato anche ad alcuni giocatori del Barcellona. Ma è un uomo troppo intelligente, non cade nella trappola”.

Yaya Tourè continua: “Il giorno in cui Guardiola schiererà una squadra in cui troveremo cinque africani, non naturalizzati, ho promesso che gli manderò una torta”.