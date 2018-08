MILANO – Yaya Toure all’Inter nel corso del calciomercato degli svincolati? Impossibile. Ci sarebbe anche il gradimento tecnico da parte di Luciano Spalletti ma è inutile illudere i tifosi dell’Inter perché questo “matrimonio” calcistico non è possibile [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

L’Inter ha già due extracomunitari in rosa, Lautaro Martinez e Keita Balde, e non può tesserarne un terzo. L’Inter ha dovuto scegliere tra l’ex laziale Keita Balde e Yaya Toure e alla fine ha deciso di prendere l’esterno perché in quella zona del campo i nerazzurri non avevano un calciatore così duttile con queste caratteristiche tecniche.