You'll never walk alone Napoli-Liverpool video YouTube

EDIMBURGO – Il Napoli sente aria d’Europa e si esalta, battendo 3-0 il Liverpool vincitore della Champions League. Prima della partita, l’inno del Liverpool “You’ll never walk alone” è stato cantato da tutto lo stadio di Edimburgo. Brividi sugli spalti.

In Scozia, Ancelotti parte con il 4-2-3-1, e schiera un centrocampo con Callejon al centro, di fianco a Zielinski, in attesa di Fabian Ruiz e Allan. Davanti, linea a tre con Verdi, Mertens e Insigne alle spalle di Milik. Klopp schiera molti titolari ma tiene a riposo le stelle Mané, Salah, e Firmino e stenta in fase di concretizzazione.

Gli azzurri coprono bene, con Manolas che lavora per inserirsi nei meccanismi difensivi, ruba palla e riparte. La strategia funziona: al 17′ Mertens inventa un cambio di gioco per Insigne che punta la porta e batte Mignolet con il suo tiro a giro. Il raddoppio con una palla recuperata a centrocampo.

Galoppata di Insigne che crossa verso l’area, dove Milik in scivolata che fa 2-0. Nella ripresa il Napoli prepara le ripartenze e ne trova una al 7′ con Insigne che parte in contropiede e tira. Mignolet devia, ma la palla finisce a Younes che sigla il 3-0.

“A Pepé siamo interessati, gli agenti sono stati qui a Dimaro, inutile nasconderlo. Le trattative sono in corso, vediamo cosa accade”. Lo ha detto Carlo Ancelotti in una conferenza stampa durante il ritiro del Napoli. Gli agenti dell’ attaccante ivoriano del Lille sono arrivati nella località trentina in elicottero e hanno incontrato i dirigenti del Napoli.

“Li ho incontrati – ha detto Ancelotti – erano nel nostro albergo. E’ importante incontrare gli agenti per valutare tutte le ipotesi di mercato. Ne sono venuti diversi, anche la scorsa settimana, c’era uno che si chiamava James… Bond”, ha aggiunto ridendo della battuta su James Rodriguez.

Ancelotti, rispondendo a una domanda sul colombiano, ha aggiunto: “Le trattative sono tutte aperte. C’è la volontà del Real Madrid di cederlo e quella del Napoli di prenderlo, non c’è ottimismo né pessimismo. E’ tra i giocatori che ci interessano, vediamo che succede”.

Il video da YouTube con “You’ll never walk alone” cantato da tutto lo stadio. Una atmosfera da brividi a Edimburgo (fonte Ansa).