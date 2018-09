Young Boys-Manchester United 0-3 highlights Champions League, Pogba doppietta

ROMA – Manchester United batte Young Boys 3-0 (2-0) in una partita del gruppo H di Champions League. I gol nel primo tempo, al 35′ e al 44′ su rigore di Pogba, nel secondo al 21′ di Martial.

Show del Manchester United nel debutto stagionale in Champions League. La squadra allenata da José Mourinho ha scacciato la crisi di gioco e di risultati in Premier League e ha mostrato la sua versione migliore in Europa. Vittoria fondamentale per rispondere alla Juventus che si è imposta con il risultato di 2-0 a Valencia nello stesso girone di Champions League.

Il grande protagonista della partita è stato Paul Pogba. L’ex campione della Juventus ha realizzato la doppietta che ha steso il team svizzero. Il terzo gol è stato segnato da Martial nella ripresa.

Manchester United e Juventus si confermano le grandi favorite per il passaggio del turno nel girone di Champions League. Young Boys e Valencia sono di un livello inferiore. C’è grande attesa per lo scontro diretto tra Manchester United e Juventus dove Paul Pogba giocherà per la prima volta nella sua carriera contro i bianconeri.

Gli highlights di Young Boys-Manchester United 0-3