DORTMUND – In Germania non si parla di altro che di Youssoufa Moukoko, baby fenomeno di 14 anni che sta facendo faville nel campionato Under 17 tedesco con la maglia del Borussia Dortmund. Nonostante giochi ampiamente sotto età, è talmente superiore agli avversari che alcuni già ipotizzano un suo approdo alla prima squadra. Youssoufa Moukoko è un attaccante completo, tecnico, veloce e fortissimo dal punto di vista fisico.

Youssoufa Moukoko ha segnato 76 gol in due anni giocando sotto età.

Con il Borussia Dortmund ha segnato la bellezza di 36 gol in appena 21 partite, segna una rete ogni quaranta minuti. Lo scorso anno aveva realizzato addirittura 40 gol. Sono numeri impressionanti, più da calcio a 5 che da calcio, che gli hanno fruttato un contratto ricchissimo con la Nike.

Nonostante abbia solamente 14 anni, la Nike lo ha già blindato con un contratto fino al 2029 da dieci milioni di euro complessivi. Youssoufa Moukoko è nato a Yaoundé, in Camerun, ma è già stato convocato dalle Nazionali Giovanili Tedesche. Youssoufa Moukoko ha già vestito le maglie della Germania Under 16 e della Germania Under 17.

Youssoufa Moukoko ha già segnato 76 gol in due anni con le giovanili del Borussia Dortmund nonostante abbia giocato sotto età. Secondo gli addetti ai lavori, sarebbe già maturo per il salto nel calcio dei grandi.

