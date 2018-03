CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) – Adam Hadwin si è guadagnato la viralità sul web con un colpo fuori dall’ordinario. Il campione di golf ha “telecomandato” la pallina in buca con un colpo da PlayStation. La sua magia è stata realizzata nel corso dei World Golf Championships a Città del Messico.

Da YouTube

Golf: il Valspar Championship cala i suoi assi

Il Valspar Championship di golf cala i suoi assi. A Palm Harbor (8-11 marzo), in Florida, scenderanno in campo pezzi da novanta del golf internazionale. All’Innisbrook Resort (Copperhead Course, par 71), nel torneo del PGA Tour, grande attesa per Tiger Woods. L’americano, alla quinta apparizione stagionale, prepara il grande rientro all’Augusta Masters (5-8 aprile).

In Florida l’ex numero uno al mondo vuole migliorare la prestazione offerta nell’Honda Classic (dove ha chiuso 12/o) e centrare la prima Top Ten del 2018. Nel field anche big mondiali del calibro di Jordan Spieth (numero 4 al mondo), Rory McIlroy, Sergio Garcia, Justin Rose, Henrik Stenson, Patrick Reed, Matthew Fitzpatrick e Ross Fisher. Senza dimenticare Jim Furyk (capitano degli Stati Uniti alla prossima Ryder Cup) e Bill Haas, al rientro dopo 1 mese di assenza sul green.

Per uno stop dettato dallo choc dovuto ad un incidente rimediato alla vigilia del Genesis Open in cui ha perso la vita Mark Gibello (71 anni), amico intimo del suo caddie, Billy Harmon. A Palm Harbor difende il titolo il canadese Adam Hadwin, che nella scorsa edizione della kermesse ha superato al fotofinish lo statunitense Patrick Cantlay.